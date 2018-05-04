В Приморье восстановили энергоснабжение после мощного циклона

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Энергетики устранили аварии на значительной части Приморья, где из-за циклона без света остались несколько районов края, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" Евгения Левада.

Накануне мощный циклон с сильным дождем и штормовым – местами до ураганного — ветром накрыл Приморье, в ряде районов прошел дождь со снегом. В течение дня происходили аварии на ЛЭП в разных районах края. По данным Минэнерго на вечер 3 мая, без электроснабжения оставались потребители в 40 населенных пунктах 8 районов края — около 35,7 тысячи человек.

"Бригады энергетиков работали ночью, и сейчас основная часть потребителей подключена. Без света остаются отдельные населенные пункты", — сказала собеседница агентства.

Минэнерго сообщает, что на 22.00 мск 3 мая (05.00 местного времени 4 мая) без света оставались около тысячи человек.