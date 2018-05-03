Пожар в двухэтажном доме в Ростове-на-Дону ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погиб один человек, полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ростовской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме на улице Тургеневская, 67 в Ростове-на-Дону поступило в 21.12 мск. Позже была объявлена локализация пожара на площади 50 квадратных метров. В результате инцидента один человек погиб. На месте ЧП работали 18 человек личного состава и пять единиц техники.

"В 21.47 мск объявлена полная ликвидация пожара", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что погибший в результате пожара — мужчина. Число эвакуированных жителей не сообщается.