При пожаре в двухэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону погиб человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в двухэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ростовской области.

"Сообщение о пожаре в двухэтажном доме по адресу ул. Тургеневская, 67 в Ростове-на-Дону поступило в 21.12 мск. Один человек погиб", — пояснил собеседник агентства.

В 21.38 мск объявлена локализация на площади 50 квадратных метров. На месте работают 17 человек личного состава, 5 единиц техники. Число эвакуированных жителей дома пока не сообщается.