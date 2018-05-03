Суд вынес приговор троим фигурантам дела о растрате на Восточном

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома "Восточный" получили сроки от 6,5 до 7,5 лет, сообщает Следственный комитет РФ.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Андрею Ярцеву, Владимиру Денискину и Николаю Шкадину. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате)", — сообщила представитель СК.
По ее словам, суд приговорил Денискина, как организатора преступления, к 7,5 годам лишения свободы. По решению суда Ярцев получил 7 лет, а Шкадин — 6,5 лет колонии общего режима, отметила представитель ведомства.
Ранее суд признал виновными в пособничестве в растрате и приговорил к реальным срокам Рязанова и Новикова.