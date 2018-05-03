Суд вынес приговор троим фигурантам дела о растрате на Восточном

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома "Восточный" получили сроки от 6,5 до 7,5 лет, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, с августа 2012 по октябрь 2013 года начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев, гендиректор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов, гендиректор ЗАО "Стройконструкция" Николай Шкадин, его заместитель Игорь Новиков и сотрудник ФСО России Владимир Денискин в ходе реализации договоров с ООО "Стройконструкция С" растратили более 250 миллионов рублей из федерального бюджета путем закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный".

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Андрею Ярцеву, Владимиру Денискину и Николаю Шкадину. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате)", — сообщила представитель СК.

По ее словам, суд приговорил Денискина, как организатора преступления, к 7,5 годам лишения свободы. По решению суда Ярцев получил 7 лет, а Шкадин — 6,5 лет колонии общего режима, отметила представитель ведомства.

Ранее суд признал виновными в пособничестве в растрате и приговорил к реальным срокам Рязанова и Новикова.