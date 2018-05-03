Глава Тувы рассказал о горняке, погибшем после обрушения в шахте

КРАСНОЯРСК, 3 май — РИА Новости. Погибший в тувинской шахте горняк руководил бригадой проходчиков, ставившей рекорды, сообщил на своей странице в Facebook глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Обрушение породы произошло в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром в понедельник. На поверхность вышли 79 человек, один шахтер не был не найден. По данному факту СУСК РФ по республике начал доследственную проверку. В четверг вечером в правительстве республики сообщили об обнаружении тела, которое принадлежит начальнику участка. В данный момент с телом работают судмедэксперты.

"Только что обнаружили тело горняка Пикулева Андрея Александровича. Он работал вахтовиком, приезжал из своего города Белово Кемеровской области. Работал начальником участка, руководил именно бригадой проходчиков, той самой, что выдавала нам рекорды по проходке в шахте. Мы их хвалили, гордились трудягами и первопроходцами. Скорблю с родными. Он погиб, как истинный командир: сначала подчинённых спасай, потом сам. Так и поступил. Ценой своей жизни", — написал на своей странице Кара-оол.