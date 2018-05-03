СК обвинил мужчину в убийстве ребенка в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение мужчине в убийстве малолетнего ребенка в Свердловской области, сообщает в четверг СУСК по региону.
По версии следствия, вечером 29 апреля 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по улице Булата Окуджавы в городе Нижний Тагил, совершил убийство девочки, 2016 года рождения.
Для установления всех обстоятельств преступления на первоначальном этапе на место происшествия выезжала усиленная следственная группа.
ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщает, что в совершении преступления обвиняется житель города Кушва, 1969 года рождения, работавший плотником на местном предприятии. "Днем он помогал 25-летней матери и 37-летнему отцу ребенка переезжать из Кушвы в новую квартиру в Нижнем Тагиле, а затем остался вместе с ними отмечать это событие", — говорится в сообщении.