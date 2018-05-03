Суд намерен допросить охранника по делу о нападении на Фельгенгауэр

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы собирается допросить охранника, в которого напавший на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц прыснул из перцового баллончика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам прокурора, это будет последний свидетель стороны обвинения, которого они бы хотели допросить.
Как ранее сообщили в СК, по заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы обвиняемый Борис Гриц признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, считают врачи. Следствие настаивает на применении к нему принудительной меры медицинского характера.
Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир 6 ноября.
Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство".