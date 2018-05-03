Суд намерен допросить охранника по делу о нападении на Фельгенгауэр

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы собирается допросить охранника, в которого напавший на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц прыснул из перцового баллончика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить заседание на 10 мая на 15.00, для вызова свидетеля", — сказала судья Елена Абрамова.

По словам прокурора, это будет последний свидетель стороны обвинения, которого они бы хотели допросить.

Как ранее сообщили в СК, по заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы обвиняемый Борис Гриц признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, считают врачи. Следствие настаивает на применении к нему принудительной меры медицинского характера.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России, прокуроры также утвердили постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир 6 ноября.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство".