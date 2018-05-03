Суд освободил по УДО бывшего замглавы ФСИН Криволапова

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Центральный суд Калининграда удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Криволапова, который был приговорен к пяти годам и восьми месяцам колонии по делу о хищениях при закупке электронных браслетов, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено", — говорится в карточке дела.
Отмечается, что решение обжаловал как прокурор, так и представитель администрации колонии.
Суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима, его бывшему заместителю Криволапову суд назначил пять лет и восемь месяцев колонии, а экс-директору ведомственного ФГУПа Виктору Определенову — шесть лет колонии.