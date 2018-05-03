Власти в Орле объяснили инцидент с установленным на фото ветеранов батутом

БРЯНСК, 3 мая – РИА Новости. Надувной аттракцион был установлен в центральном парке Орла на плакаты с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны из-за недосмотра администрации парка, инцидент уже исчерпан, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.

По ее словам, инцидент, вызвавший отклик в социальных сетях, произошел в Орле 1 мая. Надувной батут в центральном парке был установлен на плакаты с фотографиями и именами ветеранов и георгиевской лентой.

"По словам директора парка, они просмотрели этот момент из-за того, что наступила горячая пора – открытие паркового сезона. Арендатор успел поставить батут на плакаты, но тут же все было убрано", — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что представители администрации выезжали на место и убедились в том, что предмета обсуждений больше нет.

Тем не менее, Следственное управление СК РФ в Орловской области в четверг сообщил о проведении доследственной проверки по этому факту.

"Проводится доследственная проверка по факту использования в качестве подсобного материала плакатов с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны для размещения в центральном парке города Орла детского аттракциона – надувного батута", — сообщает СК.