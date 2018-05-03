В Нижнем Новгороде прошел митинг против роста платы за отопление

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Нижегородцы вышли на митинг в Автозаводском районе из-за высокой платы за отопление, которая превысила обычную стоимость на полторы тысячи, — 12 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Митингующие собрались на проспекте Ильича. Они недоумевали, почему не получили заранее предупреждение об увеличении платы. К собравшимся приезжал глава района Александр Нагин, он заверил, что разберется в сложившейся ситуации", — пояснили в пресс-службе, добавив, что на митинг, который длился около часа, пришли от 200 до 300 человек.

В компании АО "Волгаэнергосбыт", которое осуществляет теплоснабжение потребителей, вышедших на митинг, сообщили РИА Новости, что увеличение суммы в этом месяце обусловлено ежегодной корректировкой размера платы за отопление за предыдущий календарный год.

Собеседник агентства уточнил, что в соответствии с постановлением правительства "в многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета, плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний общедомовых приборов учета за предыдущий год", — пояснили в компании.

При этом в "Волгаэнергосбыте" подчеркнули, что компания находится в постоянном диалоге с потребителями и встречается с представителями ТСЖ, ДУКов и жителями районов для разъяснительной работы.