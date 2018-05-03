В Москве арестовали подростка по делу об убийстве студентки

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в четверг заключил под стражу 15-летнего подростка, по данным следствия, убившего девушку в ходе ограбления, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Калёнова.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 июня", — сказала она.

Заседание прошло в закрытом режиме, подробности дела официально не разглашаются, поскольку обвиняемому нет 18 лет.

По Уголовному кодексу, подростку грозит до 10 лет воспитательной колонии. По сообщению следствия, он уже признал вину.

По данным следствия, вечером 30 апреля на улице 4-я Новокузьминская (Рязанский район) юноша зарезал девушку в ходе ограбления. Ранения были такими серьезными, что жертва скончалась на месте.