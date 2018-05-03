Стрелявшая в одноклассников курганская ученица переведется в другую школу

Кабинет математики в школе № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. Архивное фото

Кабинет математики в школе № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. Архивное фото

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Школьница, стрелявшая в одноклассников в школе города Шадринск Курганской области, в новом учебном году перейдет учиться в другую школу, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный при губернаторе региона по правам ребенка Алена Лопатина.

В Шадринске 21 марта 13-летняя школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась. После этого школьница была направлена на медобследование, с ней работали психологи.

По данным детского омбудсмена по региону Алены Лопатиной, в апреле психолог закончил работать с девочкой, и она 10 апреля на 3 недели уехала в санаторный лагерь. Также в лагерь отправился весь класс, где произошло ЧП.

"Класс, а также сама стрелявшая школьница вернулись из санаторных лагерей. В настоящее время девочка находится на больничном, не посещает школу, занимается по индивидуальному маршруту. Также ее родителями принято решение о переводе подростка с нового учебного года в другую школу города Шадринск. Так будет спокойнее, в первую очередь, ее маме, а также ей самой", — сказала Лопатина.

Она уточнила, что ее одноклассники, вернувшиеся из лагеря, продолжают учиться в той же школе в обычном режиме.

В настоящее время, пояснила Лопатина, правоохранительные органы не дали правовую оценку случившемуся. "Будем ждать правовую оценку и действовать в рамках законодательства", — отметила она.

Детский омбудсмен сообщила, что продолжит держать ситуацию с обучением школьницы на постоянном контроле.