Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Иваново возросло до семи

ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении иномарки и автобуса с 18 детьми в Ивановской области выросло до семи человек, среди них четверо детей, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Авария с участием школьного автобуса ПАЗ и Nissan Almera произошла 3 мая в 8.30 мск на автодороге "Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех". По данным полиции, ПАЗ под управлением 54-летнего мужчины следовал из деревни Михайлово в село Ёлнать, в салоне находились 18 детей и двое сопровождающих взрослых. Водитель автобуса поворачивал налево, а иномарка под управлением 39-летнего мужчины совершала обгон и выехала на встречную полосу. От удара автобус опрокинулся набок.

Полиция ранее информировала, что пострадали два человека — пассажир легкового автомобиля и женщина, ехавшая в автобусе.

"Семь человек пострадали, среди них четверо детей. Тяжелых нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, многим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте происшествия.