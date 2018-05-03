В Хабаровске загорелись шесть жилых домов и автосервис

Сотрудник МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Спасатели тушат шесть жилых домов, которые загорелись в Хабаровске днем в четверг, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"В 17.35 хбр (10.35 мск) 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о возгорание шести жилых домов и автосервиса по адресу: Хабаровский район, село Красная речка, улица Минусинская", — говорится в сообщении.

На место ЧП отправились пожарные. Возгорание тушат, обстоятельства происшествия выясняются.