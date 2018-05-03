В ряде районов Москвы ночью наблюдалось повышенное содержание сероводорода

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Повышенное содержание сероводорода зафиксировано ночью в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, предельно допустимая концентрация не превышена, сообщили в "Мосэкомониторинге" в четверг.

"В ночные часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов. Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 9 утра максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов. Вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода – 0,1 ПДКм.р., диоксид азота – 0,4 ПДКм.р., оксид азота – 0,1 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода – до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота – 0,4 ПДКм.р., оксид азота – 0,2 ПДКм.р., приземный озон – 0,4 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 – 0,3 ПДКм.р.

Отмечается, что в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.