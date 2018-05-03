Начальника госавиации Роскосмоса взяли под стражу до 30 июля

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Начальник отдела государственной авиации Роскосмоса Владимир Борисов решением Мещанского районного суда Москвы взят под стражу, сообщили РИА Новости в суде.

"Срок ареста был продлен до 30 июля", — сказала РИА Новости пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина.

В настоящее время Борисов находится под стражей в одном из московских СИЗО.

Согласно материалам дела, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". В то же время в пресс-службе суда не пояснили в чем конкретно обвиняют Борисова.

"Следственные мероприятия связаны с деятельностью Владимира Борисова в авиационной отрасли в 2013 году. У Роскосмоса нет вопросов к его работе в госкорпорации", — прокомментировали РИА Новости информацию в Роскосмосе.