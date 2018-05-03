В Красноярске полиция начала проверку после нападения на фельдшера скорой

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Полиция в Красноярске организовала проверку по факту нападения пациентки с ножевыми ранениями на фельдшера скорой помощи, которая приехала по ее вызову, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.

Нападение на фельдшера произошло в среду в Свердловском районе. По данным СК РФ, прибывшие на вызов медики обнаружили компанию из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения, которые спровоцировали конфликт. Пациентка, у которой были резаные раны правого плеча, несколько раз ударила кулаком 41-летнюю женщину-фельдшера по лицу. В результате медика пришлось везти в травмпункт. По данному факту СК начал доследственную проверку.

"В рамках доследственной проверки СК в полицию поступили собранные материалы. По данному факту полиция начала проверку", — сказал Кишкурин.

По данным СК, ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле у руководства регионального главка СК.