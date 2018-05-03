Бывшего мэра Симферополя обвиняют в злоупотреблении полномочиями

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Экс-главе администрации одного из муниципальных образований Крыма предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба МВД по республике.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-главе городской администрации Симферополя Геннадии Бахареве.

"Следственным подразделением МВД по республике Крым экс-главе администрации муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)", — говорится в сообщении.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Судом обвиняемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Правоохранителями установлено, что в результате действий бывшего чиновника муниципальное образование недополучило доходы в виде арендной платы от использования городского имущества на общую сумму более 3,2 миллиона рублей.

"Являясь должностным лицом городской администрации, экс-чиновник в нарушение положений действующего законодательства передал одной из коммерческих организаций для использования в ее финансово-хозяйственной деятельности принадлежащий муниципалитету земельный участок общей площадью около 5 тысяч квадратных метров с находящимися на нем объектами недвижимости – мастерской, хозяйственно-бытовыми и складскими помещениями", — говорится в сообщении.

При этом какие-либо документы, дающие право занимать и использовать указанные объекты, не составлялись, арендная плата не начислялась и в бюджет не оплачивалась, добавляет пресс-служба.

"В связи с этим муниципальное образование недополучило доходы от использования недвижимого имущества на общую сумму более 3,2 миллиона рублей", — отметили правоохранители.