Главу нижегородского департамента строительства задержали за взятку

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главу департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щеголева задержали за взятку в 6,5 миллиона рублей, за которые он обязался "помочь" получить крупный госконтракт при строительстве детского сада, говорится в сообщении регионального СК РФ.
"Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щеголева, подозреваемого в совершении преступления по статье "получение взятки в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
По версии следствия, осенью 2016 года подозреваемый предложил директору строительной компании помощь в аукционе на строительство детского сада в ЖК "Зенит" в одном из районов Нижнего Новгорода за взятку в 6,5 миллиона рублей. Затем подозреваемый попросил членов комиссии аукциона признать эту заявку действительной, зная, что она не соответствует необходимым требованиям, отмечает СК.
"Противоправные действия подозреваемого пресечены в результате совместных действий следователей СК и оперативных сотрудников УФСБ по Нижегородской области", — информирует СК.
В ближайшее время в отношении обвиняемого изберут меру пресечения.