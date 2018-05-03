Студентка МГИМО, выпавшая из окна, скончалась в больнице

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Студентка МГИМО, выпавшая из окна, скончалась в больнице в четверг, сообщили РИА Новости в НИИ им.Склифосовского.

В апреле следователи возбудили дело после того, как студентка выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО. По данным следствия, девушка 1997 года рождения. После падения ее незамедлительно доставили в больницу.

"В 4.00 утра она умерла", — сказала собеседница агентства.