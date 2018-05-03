Фельдшера скорой, избитую на вызове в Красноярске, увезли в травмпункт

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Пациентка с ножевыми ранениями, напавшая на фельдшера скорой помощи в Красноярске, ударила ее с такой силой, что медработника пришлось везти в травмпункт, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Ранее СК РФ сообщил, что нападение на фельдшера во время выезда к больной произошло в среду в Свердловском районе. Прибывшие на вызов обнаружили компанию из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения, которые спровоцировали конфликт с медиками. Пациентка, у которой были резаные раны правого плеча, несколько раз ударила кулаком 41-летнюю женщину-фельдшера по лицу. По данному факту начата доследственная проверка.

"По предварительным данным, установлено, что удары были такой силы, что медики сначала увезли коллегу в травмпункт для оказания помощи, а только потом уже заявили в полицию", — сказала Дегидь.

По данным СК, ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле у руководства регионального главка.