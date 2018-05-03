Скончалась одна из девочек-близнецов, упавших с девятого этажа в Кирове

В Кировской области доставили в больницу двух малолетних девочек возрастом 2.3 года с повреждениями, характерными при падении с высоты

В Кировской области доставили в больницу двух малолетних девочек возрастом 2.3 года с повреждениями, характерными при падении с высоты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Одна из двухлетних девочек-близнецов, выпавших из окна девятого этажа в Кирове, скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

В среду около 8 часов в следственный отдел по Первомайскому району поступила информация, что в больницу доставлены две девочки возрастом 2 года 3 месяца с повреждениями, характерными для падения с высоты.

Как информирует следствие, установлено, что утром мать после кормления оставила детей в комнате с открытым окном в квартире на девятом этаже, обе девочки выпали из окна.

"Одна из девочек в больнице скончалась, второй ребёнок находится в отделении реанимации. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Место происшествия тщательно осмотрено, назначены судебно-медицинские экспертизы, идет допрос свидетелей.