Скончалась одна из девочек-близнецов, упавших с девятого этажа в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Одна из двухлетних девочек-близнецов, выпавших из окна девятого этажа в Кирове, скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Как информирует следствие, установлено, что утром мать после кормления оставила детей в комнате с открытым окном в квартире на девятом этаже, обе девочки выпали из окна.
"Одна из девочек в больнице скончалась, второй ребёнок находится в отделении реанимации. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Место происшествия тщательно осмотрено, назначены судебно-медицинские экспертизы, идет допрос свидетелей.