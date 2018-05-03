Четыре тысячи военных готовы к борьбе с пожарами на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 3 мая – РИА Новости. Более четырех тысяч военнослужащих Восточного военного округа находятся в состоянии повышенной готовности в период пожароопасного сезона, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"В ВВО более четырех тысяч военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности. Всего для ликвидации пожаров, в том числе для оказания помощи при тушении крупных лесных пожаров, задействовано около 200 пожарных команд, более 230 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 60 единиц бронированной — пожарные танки и бронеавтомобили", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соединениях и воинских частях округа в резерве находятся еще свыше 230 нештатных пожарных команд, которые в случае необходимости также будут привлечены к тушению пожаров и ликвидации их последствий.

"В воинских частях округа сейчас проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности складов и арсеналов с ГСМ и вооружением", — уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что с 22 апреля авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО из Хабаровского края в Амурской области оказывает помощь в тушении пожаров, всего с начала работы в Амурской области совершено более 20 вылетов, перевезено около 300 человек и доставлено более 16 тонн различных грузов. Накануне вертолеты ВВО доставили 35 огнеборцев и более 1,5 тонны груза к очагам пожаров в Амурской области.