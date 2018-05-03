Защита "приморских партизан" обжалует приговор суда

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Адвокаты осужденных "приморских партизан" намерены обжаловать приговор, защита Кириллова также обжалует при желании подзащитного.

Судья в четверг назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину – 23,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову – 21,5 год колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы в колонии строго режима.

"Никитин никогда не входил в группу "приморские партизаны", это его позиция, и показания, которые он давал на следствии, были получены незаконным путем", — сказал адвокат Никитина.

Вторая защитница Никитина отметила, что жалоба подготовлена, ее дополнят доводами и подадут в ВС.

Защитник Кириллова отметил, что подзащитный был осужден за преступление, которое не совершал. Апелляция будет подана при желании Кириллова.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела "приморских партизан". Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Присяжные 10 апреля 2018 признали всех фигурантов виновными, однако сочли их заслуживающими снисхождения. Гособвинение попросило назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Илютикову — 24,5 года, Кириллову — 21 год 10 месяцев, Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан", которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. До этого суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина. Позднее суд арестовал и Вадима Ковтуна.