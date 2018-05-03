ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Пять "приморских партизан" после очередного пересмотра дела получили от восьми до 25 лет заключения.

Александру Ковтуну судья назначил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину — 23,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 года колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Родные жертв "приморских партизан" заявили, что новым приговором довольны. Защита Никитина, в свою очередь, пообещала его оспорить, заявив, что подзащитный никогда не входил в группировку "партизан", а показания, которые он давал на следствии, получены незаконно. Защитник Кириллова заявил, что он осужден за преступление, которое не совершал. Апелляция будет подана при желании подзащитного.

10 апреля присяжные признали фигурантов дела виновными. При этом половина из них выступила за то, что Александр Ковтун заслуживает снисхождения, половина — против. Также они сочли заслуживающими снисхождения Вадима Ковтуна, Никитина, Илютикова и Кириллова.

Третье по счету рассмотрение дела "приморских партизан" началось в конце июня 2017 года. Пересматривался эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года.

Кириллов, Никитин и Вадим Ковтун вину не признали. Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции России, которая дает право не свидетельствовать против себя самого.

Гособвинение просило назначить Ковтуну 25 лет лишения свободы, Илютикову — 24,5 года, Кириллову — 21 год 10 месяцев, Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — восемь лет и один месяц лишения свободы.

Суд над "приморскими партизанами"

В 2016 году суд повторно рассматривал эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. В конце июля того же года присяжные оправдали подсудимых. Алексея Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда.

При этом Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов, осужденные за иные эпизоды, остались под стражей. До этого суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина. Позднее суд арестовал и Вадима Ковтуна.

В конце декабря 2016 года Верховный суд России оправдательный приговор отменил.

Банда "приморских партизан" получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, два милиционера были ранены, а два участника группировки покончили с собой.