Жители Волоколамска заявили иски к полигону "Ядрово"

ВОЛОКОЛАМСК, 3 мая — РИА Новости. Жители Волоколамска заявили в городской суд несколько исков к ООО "Ядрово" о возмещении морального вреда на общую сумму 5,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости представитель истцов Инна Елисеева.
Еще один представитель истцов Илья Лапкин рассказал агентству, что еще одно заседание 6 июня.
"Там заявлены два иска на общую сумму 1,8 миллиона ", — сказал он.
Также жители города подали в суд заявление с требованием закрыть полигон. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что полигон "Ядрово" рекультивируют, активная стадия работы должна завершиться к 15 июня. В ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.