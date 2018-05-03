В центре Москвы произошла драка со стрельбой

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В центре Москвы в драке со стрельбой зарезали ножом мужчину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл на улице Щепкина.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами. "Били, вероятно, ножом. Проводятся поиски подозреваемых", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт конфликта на улице Щепкина, не уточнив, погиб ли один из участников потасовки.

"По предварительным данным, неизвестный причинил колото-резаное ранение мужчине, предположительно, ножом. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту", — сказал дежурный офицер.