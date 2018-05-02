В Пензе загорелся склад на площади 400 "квадратов", сообщил источник

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 400 квадратных метров на территории ПАО "Пензмаш" в Пензе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пожар возник на территории неэксплуатируемой части предприятия ПАО "Пензмаш" по адресу улица Баумана, дом №30, корпус 15", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общая площадь пожара в складском помещении составляет 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.