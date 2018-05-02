В Самаре четверо полицейских пострадали при задержании пьяного водителя

САМАРА, 2 мая — РИА Новости. Четверо сотрудников полиции получили травмы и были госпитализированы во время задержания автомобиля с нетрезвым водителем в Самаре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Инцидент произошел во вторник вечером на пересечении улиц Самарской и Ленинградской. Сотрудники полиции получили травмы во время оформления правонарушения в отношении водителя, который был в нетрезвом состоянии", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на полицейских напали друзья и родственники водителя. В результате четверо сотрудников полиции были госпитализированы.

В пресс-службе ГУМВД по региону РИА Новости сообщили, что в настоящее время по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей проводится проверка, задержаны двое злоумышленников.