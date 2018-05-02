В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого

НАЛЬЧИК, 2 мая — РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он убил своего знакомого, а затем расчленил и сжег в печи его тело, сообщает региональное СУСК.
После этого, как считают следователи, с целью сокрытия следов преступления хозяин дома расчленил и сжег тело убитого в печи.
Подозреваемый задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В МВД по Ингушетии пояснили, что подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по факту безвестного исчезновения потерпевшего — Мурата Богатырева. "Было установлено, что накануне исчезновения он находился в гостях у своего знакомого в Малгобеке. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где сознался в убийстве", — уточнили в министерстве.