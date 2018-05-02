В Крыму рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Состояние двух мальчиков и одного взрослого, госпитализированных после ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму, стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского минздрава.

В ДТП во вторник пострадали девять человек, в том числе пятеро детей, все они были госпитализированы. Авария микроавтобуса Ford и легкового автомобиля Skoda произошла на трассе Симферополь-Евпатория, возле села Скворцово, сообщили ранее в пресс-службе МВД по республике Крым.

"Все пострадавшие дети были госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Состояние двух мальчиков 10 и 12 лет стабильно тяжелое, угрозы их жизни нет", — сообщили в минздраве.

Четверо взрослых госпитализированы в 6-ю горбольницу Симферополя, состояние одного остается тяжелым, он находится в отделении реанимации, сообщили в ведомстве. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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