На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП

САМАРА, 2 мая — РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе в Ульяновской области, сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 3.30 2 мая на 27 километре дороги Р-228 Сызрань — Саратов возле поселка Кубра Радищевского района Ульяновской области. Водитель "ВАЗ-111830" не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на проезжей части по ходу движения с выставленными аварийными знаками и включенной аварийной сигнализацией автомобиль "Камаз" с прицепом.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля "ВАЗ-111830" от полученных травм скончались на месте происшествия, и еще один пассажир с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.