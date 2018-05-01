В Крыму автобус с детьми попал в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. В ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму во вторник пострадали девять человек, в том числе пятеро детей, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

Авария микроавтобуса "Форд" и легкового автомобиля "Шкода" произошла во вторник на трассе Симферополь — Евпатория, возле села Скворцово, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"В результате ДТП пострадало девять человек: пятеро детей и четверо взрослых. Все они госпитализированы", — сообщили в Минздраве.

По данным Минздрава, двое детей в тяжелом состоянии, состояние еще троих — средней степени тяжести, они госпитализированы в республиканскую детскую больницу. Четверо взрослых госпитализированы в шестую городскую больницу Симферополя, состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>