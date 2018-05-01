В Тамбовской области в жилом доме взорвался газ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пожар в жилом доме из-за взрыва бытового газа произошел в городе Мичуринске в Тамбовской области, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщается на сайте регионального МЧС.

"В 16.52 01.05.2018 г. в ОДС ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области" поступило сообщение о пожаре по адресу: город Мичуринск, микрорайон 5-я Кочетовка, улица 7 Ноября", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в квартире на третьем этаже. Сейчас на месте пожара работают два отделения ПСЧ-7, одно отделение ПЧ-6, дальнейшая информация уточняется.

Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрыв произошел в доме №23. Возникший пожар на площади 40 квадратных метров ликвидирован. Из дома выведены более 60 человек, из них один госпитализирован. Для жильцов подготовлен пункт временного размещения на базе гостиницы. Повреждены две межкомнатные и межквартирная перегородки, остекление квартиры и подъезда, несущие конструкции предварительно не пострадали. Запланировано проведение заседания КЧС и ОПБ Мичуринска по вопросам жизнеобеспечения жильцов дома.