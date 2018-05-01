На юге Москвы произошел пожар в жилом доме

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Люди пострадали при пожаре в квартире одного из домов на юге Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

Согласно сообщению, в 10.02 поступило сообщение о загорании по адресу: Москва, улица Борисовские пруды, дом 44.

"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и в 10 часов 27 минут ликвидировали загорание личных вещей на общей площади около 5 квадратных метров в одной из квартир. К сожалению, в результате пожара пострадали люди", — говорится в сообщении.