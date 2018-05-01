В Туве рассказали подробности о пропавшем в шахте рабочем

КРАСНОЯРСК, 1 мая — РИА Новости. Начальник участка, которого вторые сутки ищут в Туве в шахте, где обрушилась порода, имеет при себе набор самоспасатель, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС.
"При себе пропавший имел набор самоспасатель, вентиляция шахты работает в штатном режиме. Организована круглосуточная поисково-спасательная работа", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на данный момент четыре спасательных отделения ведут работы по дроблению плиты и поднятию горной породы на поверхность. Также идут работы по разбору завала, извлечены около 10 кубометров горной породы. На месте работают 59 человек и 12 единиц техники.