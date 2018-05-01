В Туве рассказали подробности о пропавшем в шахте рабочем

КРАСНОЯРСК, 1 мая — РИА Новости. Начальник участка, которого вторые сутки ищут в Туве в шахте, где обрушилась порода, имеет при себе набор самоспасатель, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС.

Ранее сообщалось, что в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром произошло обрушение породы. На поверхность вышли 79 человек, один шахтер пока не найден. По данному факту СУСК республики начал доследственную проверку.

"При себе пропавший имел набор самоспасатель, вентиляция шахты работает в штатном режиме. Организована круглосуточная поисково-спасательная работа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент четыре спасательных отделения ведут работы по дроблению плиты и поднятию горной породы на поверхность. Также идут работы по разбору завала, извлечены около 10 кубометров горной породы. На месте работают 59 человек и 12 единиц техники.