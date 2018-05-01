В Екатеринбурге 11 человек пострадали при пожаре в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в Екатеринбурге увеличилось до 11 человек, рассказали в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

По предварительным данным, хлопок газа произошел около 09:00 в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по Черноморскому переулку. После этого началось возгорание.

Пострадала пожилая хозяйка квартиры и еще десять человек. Шесть из них госпитализированы, в том числе трое детей. Пятеро отказались от госпитализации, пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура начала проверку. Известно, что накануне сотрудники газовой службы отключили оборудование в одной из квартир на седьмом этаже. Хозяйка самовольно решила его подключить, что могло стать причиной взрыва бытового газа, уточнили в ведомстве. Это версия рассматривается как основная.

"Будет установлено, когда в последний раз производился осмотр газового оборудования специализированными организациями в указанном доме, действительно ли отключалось газовое оборудование и по каким причинам", — отмечается в сообщении.