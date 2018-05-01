В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Открытое горение в жилом доме в Екатеринбурге, которое возникло предположительно после взрыва, ликвидировано, из дома были эвакуированы 25 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Екатеринбурге предположительно после хлопка загорелась квартира на седьмом этаже.

"В 9.25 (по местному времени) открытое горение в квартире жилого дома на улице Черноморской в городе Екатеринбурге ликвидировано. В течение 40 минут пожарные справились с огнем… По уточненным данным, пожарно-спасательными подразделениями из подъезда по лестничным маршам эвакуированы 25 человек, из них трое детей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, от огня пострадала квартира на седьмом этаже и оконные рамы на восьмом этаже. Специалисты МЧС и администрации проводят осмотр горевшей квартиры и подъезда.