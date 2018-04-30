В Афганистане неизвестные на мотоциклах убили корреспондента Би-би-си

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Неизвестные совершили нападение на журналиста британской телерадиокомпании Би-би-си Ахмада Шаха (Ahmad Shah) в провинции Хост, в результате полученных ранений он скончался, сообщает телеканал TOLO News.

По сообщению телеканала, журналиста застрелили неизвестные люди, передвигавшиеся на мотоцикле, когда он возвращался домой около 16 часов в понедельник (14:30 мск).

"С величайшим прискорбием Би-би-си подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмада Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост", — заявил директор всемирной службы Би-би-си Джеми Ангус (Jamie Angus).