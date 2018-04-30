В Петропавловске-Камчатском потушили пожар на судне у пирса

Камчатские пожарные ликвидировали возгорание на судне, которое пришвартовано у пирса в Петропавловске-Камчатском городском округе. 30 апреля 2018

Камчатские пожарные ликвидировали возгорание на судне, которое пришвартовано у пирса в Петропавловске-Камчатском городском округе. 30 апреля 2018

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Спасатели потушили пожар на судне, стоящем у причала в Петропавловске-Камчатском, никто не пострадал, сообщает главк МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной связи вечером в воскресенье. По предварительной информации ГУМЧС, горело одно из помещений судна. Члены экипажа самостоятельно покинули судно.

"Камчатские пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло на судне вечером 30 апреля. Площадь возгорание составила 9 квадратных метров. В результате пожара жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.