В Туве рассказали подробности об обвале в шахте

КРАСНОЯРСК, 30 апр — РИА Новости. Обвал породы в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы, где остался один шахтер, произошел на глубине 140 метров, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу республики Шолбана Кара-оола.
"Сегодня в 10.35 утра поступило сообщение об обвале породы на угольной шахте в Межегее. Направил заместителя Чудаан-оол А. М., чтобы на месте определял необходимые усилия. Все меры принимаются. 79 шахтеров спасены. Сыграло роль постоянное дежурство на объекте горных спасателей. К сожалению, судьба одного из них, начальника второго участка, пока не известна. Обвал произошел на глубине 140 метров. Все меры принимаем, чтобы извлечь человека. Очень надеюсь на лучший исход", — цитирует пресс-служба слова Кара-оола.