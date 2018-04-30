В Петропавловске-Камчатском загорелось судно, пришвартованное у пирса

Камчатские пожарные ликвидировали возгорание на судне, которое пришвартовано у пирса в Петропавловске-Камчатском городском округе. 30 апреля 2018

Камчатские пожарные ликвидировали возгорание на судне, которое пришвартовано у пирса в Петропавловске-Камчатском городском округе. 30 апреля 2018

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Спасатели тушат пожар на судне, которое пришвартовано у пирса в Петропавловске-Камчатском, сообщает главк МЧС по Камчатскому краю.

Сообщение о пожаре на судне поступило на пульт пожарной связи вечером 30 апреля.

"По предварительной информации, пожар произошел в одном из помещений судна. К месту вызова по второму, повышенному, номеру вызова выехали огнеборцы пожарно-спасательных частей №№1,2 и специалисты специализированной пожарно-спасательной части — 23 человека на 7 единицах техники. Ведутся работы по тушению пожара", — говорится в сообщении.

По предварительной информации главка, жертв и пострадавших нет. Члены экипажа, которые находились на судне, — 4 человека — самостоятельно покинули его.