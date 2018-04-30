Пучков сообщил об улучшении ситуации с лесными пожарами в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр — РИА Новости. Ситуация с природными пожарами в Амурской области улучшилась благодаря усилению группировки по их тушению, сообщил глава МЧС Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Амурской области.

Накануне, в частности, было потушено возгорание в Хинганском заповеднике в Приамурье.

"За сутки потушено 16 пожаров на общей площади 127 тысячи гектар. Остаются 10 очагов пожаров", — сказал глава МЧС. Он поручил принять все меры к их локализации и тушению. "Самое главное сейчас — организовать профилактические работы по недопущению новых очагов пожаров", — отметил Пучков.

Он сообщил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, вся авиагруппировка МЧС, включая самолёт-амфибию Бе-200, остаётся в Амурской области и будет работать столько, сколько потребуется.

Губернатор Амурской области Александр Козлов уточнил, что в регионе действуют 10 очагов природных пожаров на площади 52 тысячи гектар. "Положительной динамике способствовало усиление сил по линии МЧС и Рослесхоза, применение авиации МЧС, в том числе самолётов Ил-76 и Бе-200. За них большое спасибо", — сказал глава региона. Он добавил, что сейчас основной приоритет — не допустить пожаров внутри населённых пунктов.

Пучков прибыл в Амурскую область из Приморского края, где проверил готовность подразделений к тушению пожаров.