В Приамурье потушили пожар в заповеднике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр — РИА Новости. Пожар, перекинувшийся 16 апреля на территорию Хинганского заповедника в Приамурье, потушен, рассказал РИА Новости заместитель директора заповедника по науке Вячеслав Кастрикин.

"Пожар потушен в воскресенье, из-за тлеющих деревьев он периодически возобновлялся, поэтому проводили окарауливание территории, частично помог прошедший дождь", — заявил Кастрикин РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из-за усиления ветра 16 апреля пожар перешел на заповедник с сопредельной территории, 18 апреля муниципалитет ввел в Архаринском районе режим ЧС, к тушению в том числе привлекались самолеты Бе-200.

"К границам хвойных лесов огонь не дошел, прошел часть дубовых, но затронул только верхний слой листвы, почва еще сырая, мерзлая. Гнезда дальневосточных аистов обработаны от пожаров, японские и даурские журавли еще не приступили к кладке, у птиц есть время успеть в этом сезоне в том числе повторно отложить яйца",- рассказал собеседник агентства.

Кастрикин уточнил, что живущей в заповеднике тигрице Илоне и тигру, который ее навещает, пожар также не причинил вреда. "Тигрица не пострадала, от такого пожара, который был, звери и птицы успевают уходить, мы уже проезжали территорию на вездеходе, видели кабанов и косуль", — добавил специалист.

Хинганский заповедник был создан в 1963 году, здесь обитают занесенные в Красную книгу России черный и японский журавли. Главная задача заповедника — охрана птиц, для этих целей создана станция реинтродукции редких видов. Также здесь обитают лось, изюбр и другие животные, в том числе енотовидная собака, представляющая особую ценность. В мае 2015 года президент России Владимир Путин выпустил на волю в Амурской области трех амурских тигров, Хинганский заповедник стал местом обитания одного из них — тигрицы Илоны.