Стало известно, когда застрявшие в ОАЭ российские моряки вернутся домой

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Российских моряков с судна "Кристал Ист", арестованного в ОАЭ, заменят на иностранный экипаж, чтобы приморцы могли вернуться домой, сообщает администрация Приморского края.
Международная федерация транспортных рабочих на Дальнем Востоке написала врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко, после этого власти края обратились к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и руководству "Газпромабнка" с просьбой разрешить ситуацию. На прошлой неделе экипаж судна подал сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков,
По словам представителей "Газпромбанка", они берут на себя все финансовые обязательства по репатриации моряков, включая оплату проживания в гостинице и вылет в Находку. "В ближайшее время, после оформления необходимых документов и прибытия новых экипажей, российские моряки получат возможность покинуть свои судна и вернуться на родину", – отмечается в сообщении.
Как отмечают власти, на момент ареста задолженность перед моряками составляла 26 миллионов рублей, сейчас она снижена на 10 миллионов рублей.