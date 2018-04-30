В Приморье усилят группировку по тушению природных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. В Приморье усилят группировку по тушению природных и лесных пожаров, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Принято решение об усилении группировки сил по тушению пожаров", — сказал министр на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморского края.

Он отметил, что за ночь обстановка с пожарами в крае улучшилась. Пучков напомнил, что в регион прибыл самолет МЧС Бе-200 для тушения пожаров. По его словам, если понадобится усиление по авиагруппе, будут приняты все соответствующие меры.

"Мы накануне совершили облет. Есть пожары в труднодоступных местах, на сопках. Но есть много возгораний вдоль дорог. Это значит, что граждане неаккуратно выполняют требования и нормы пожарной безопасности", — отметил Пучков.

Он подчеркнул, что во время майских праздников важно не допустить новых возгораний и перехода огня на строения. "Я прошу еще раз оценить готовность всех сил и средств, а также служб, которые занимаются профилактикой пожаров на землях всех категорий", — сказал глава МЧС.

В Приморском крае действует особый противопожарный режим. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки глава региона Андрей Тарасенко подписал постановление о введении режима повышенной готовности.

Пучков наградил во Владивостоке особо отличившихся пожарных Приморья ведомственными медалями и поздравил всех с Днем пожарной охраны.

Профессиональное сообщество и все сотрудники МЧС отмечают 30 апреля День пожарной охраны. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал "Наказ о Градском благочинии", в соответствии с которым в Москве вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров.