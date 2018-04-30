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Происшествия

Хочу в тюрьму: самые курьезные ограбления последних лет

08:0030.04.2018
(обновлено: 08:05 30.04.2018)
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© ТВ ГУВДЗадержание грабителя ломбарда Золотой слон сотрудниками ГУ МВД по ЕкатеринбургуЗадержание грабителя ломбарда Золотой слон сотрудниками ГУ МВД по Екатеринбургу
© ТВ ГУВД

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Такие преступления, как кража и разбой, в основном раскрываются по горячим следам. Если это не удается, розыск налетчиков затягивается на месяцы, а то и годы. Однако бывает, что преступники сами облегчают работу полиции. РИА Новости рассказывает о наиболее нелепых ограблениях недавнего времени.

Спящий вор

В августе 2015-го жительница Кумертау (Башкирия) вернулась с работы и обнаружила дома неизвестного, мирно спавшего на ее диване. Рядом стояла сумка с ноутбуком, телефоном и навигатором, принадлежащими хозяйке. Она решила не тревожить незваного гостя, доверив это полицейским, которые вскоре прибыли на вызов.

CC BY 3.0 / alex_jd / Город Кумертау. Площадь ЛенинаГород Кумертау, Республика Башкортостан
CC BY 3.0 / alex_jd / Город Кумертау. Площадь Ленина
Город Кумертау, Республика Башкортостан

Выяснилось,  что ранее судимый местный житель, страдая от сильного похмелья, бродил по городу в поисках выпивки. Наткнулся на частный дом с приоткрытой дверью. Убедившись, что внутри никого нет, схватил сумку, сложил в нее самое ценное. После этого присел на диван отдохнуть и уснул. В таком состоянии его и застала хозяйка. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража" и отправила незадачливого вора в следственный изолятор.

Большая голова

Летом 2009-го в иркутский магазин оргтехники ворвались два молодых человека. Угрожая сотрудникам битами, они разбили несколько витрин, схватили ноутбуки и бросились к выходу. В этот момент один из продавцов нажал тревожную кнопку, заблокировав двери. Первый грабитель успел покинуть помещение, второй остался внутри.

Оказавшись в ловушке, налетчик разбил окно и попытался протиснуться сквозь решетку. Однако голова застряла между металлических прутьев. Чтобы его вызволить, полицейским пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Возбудили уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Наказание за это преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Предъявите документы

Летом 2013-го в екатеринбургский ломбард зашел подвыпивший молодой человек, чтобы заложить мобильный телефон. Речь шла о небольшой сумме — всего 300 рублей, однако сотрудник ломбарда все равно попросил паспорт. Пока он переписывал данные, клиент стащил с прилавка несколько фотоаппаратов, навигатор и спешно ретировался.

© ТВ ГУВДЗадержание грабителя ломбарда "Золотой слон" сотрудниками ГУ МВД по Екатеринбургу
© ТВ ГУВД
Задержание грабителя ломбарда "Золотой слон" сотрудниками ГУ МВД по Екатеринбургу

По дороге он вспомнил, что оставил документ. Купил в ларьке пакет, сложил туда похищенное и как ни в чем не бывало вернулся в ломбард. Там его уже ждал наряд полиции. Задержанный оказался неоднократно судимым работником одной их городских похоронных фирм. Против него возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Покупатель в погонах

Летом 2014-го в московском районе Ново-Переделкино двое, похитив велосипед из подъезда, решили по-быстрому избавиться от краденого и продать первому встречному — местному участковому.

Он сразу заподозрил неладное и предложил продавцам прогуляться до ближайшего райотдела. Те наотрез отказались выполнить просьбу лейтенанта. Полицейский получил несколько ударов по голове, но все же задержал преступников. Было возбуждено сразу два уголовных дела по статьям "Кража" и "Применение насилия в отношении представителя власти". За эти преступления грозит до десяти лет лишения свободы.

Пуля для подельника

Зимой 2017-го на спортсмена из Кингисеппа Валерия Раскова напали четыре вооруженных человека. Преступники повалили его на землю и принялись избивать. Это произошло на трассе во время велопробега "Кургальский зимний бревет". Налетчиков интересовали велосипед, деньги и гаджеты Раскова. Однако он дал яростный отпор. После непродолжительной рукопашной схватки один из грабителей нажал на спусковой крючок. В велосипедиста, к счастью, не попал.

© Fotolia / rodimovpavel
© Fotolia / rodimovpavel

Заряд дроби угодил в ногу подельника. Ранение было довольно серьезным, и пострадавшего срочно госпитализировали. Через несколько часов в больницу приехали полицейские. Вскоре они арестовали и остальных участников нападения. Против банды возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Грабителям грозит до десяти лет колонии строгого режима.  

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Andyun
Ну а вообще ППС целыми днями катаются по городу на УАЗиках в поисках гастарбайтеров. Как внимательно и изучающе, они с надеждой всматриваются в лица прохожих, с целью обнаружить хоть что-нибудь не русское.
Ведь в этом "заработок", который дан им властью и законом.
08:42
30.04.2018
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