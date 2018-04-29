Подмосковная прокуратура взяла на контроль дело о пожаре в Егорьевске

Сотрудник МЧС во время тушения пожара

Сотрудник МЧС во время тушения пожара

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Прокуратура Московской области проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту гибели детей при пожаре в жилом доме в Егорьевске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным прокуратуры, в воскресенье трое детей, оставшихся в квартире без присмотра, погибли при пожаре в квартире.

"Органы прокуратуры Московской области взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по части третьей статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", — говорится в сообщении.