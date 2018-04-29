В Ростовской области девятилетний мальчик умер на турнире по самбо

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Ростовской области во время разминки перед турниром по самбо умер девятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

Инцидент произошел в Доме культуры в селе Самарское Азовского района. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала мальчика в больницу, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, он скончался.

Ребенок начал заниматься самбо полгода назад. По факту гибели мальчика проводится проверка.

Ранее в Курске ребенок скончался на уроке физкультуры в школе. По предварительным данным, причиной гибели ребенка стала "внезапная сердечная смерть".