В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли два ребенка

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В результате пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске погибли два ребенка, еще один доставлен в больницу без сознания, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

"Двадцать девятого апреля 2018 года в городе Егорьевске в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание", — говорится в сообщении.

В Следственном комитете сообщили, что в ходе тушения пожара "обнаружены тела двух малолетних дней, третий в бессознательном состоянии доставлен в больницу".

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и пожарные. Установлены родители погибших детей, в ближайшее время их допросит следователь, отметили в ведомстве.

В СК добавили, что будут назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти детей, а также будут установлены все обстоятельств произошедшего.